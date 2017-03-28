بماذا طالبت كتلة المستقبل المجلس النيابي؟

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أعلنت كتلة المستقبل النيابية إنّ مجلس النواب مطالب بتكثيف الجهود للانكباب على دراسة مشروع الموازنة تمهيداً لإقراره وذلك من أجل ان يعود الانتظام للمالية العامة، وانطلاق مرحلة جديدة يفترض بها ان تساهم بخفض العجز في الخزينة العامة وبتعزيز الانضباط في المالية العامة والتأكيد على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان والعودة إلى إطلاق حيوية الاقتصاد اللبناني واسترجاع معدلات معتبرة من النمو الاقتصادي واستنهاض جهود التنمية المناطقية المستدامة.وفي أهمية انعقاد القمة العربية وانعكاسها الإيجابي على لبنان، أكدت الكتلة بعد اجتماعها إنّ ما تنتظره الكتلة من هذه القمة، هو أن يسهم انعقادها في إنهاء حالة الاستنزاف وحمامات الدم الجارية في أكثر من بلد عربي والتقدم على مسارات العمل على بناء واعتماد رؤية موحدة لتحقيق التعاون والتنمية والتكامل العربي على مختلف المستويات لبناء القوة العربية المنافسة دولياً.