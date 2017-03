طريقة مضمونة لمعرفة من حذفكم على فيسبوك!

الإعلان

بات موقع فيسبوك المساحة الأوسع للتحادث والتواصل بين الناس ففي حوالي 13 عاماً استطاع هذا الموقع أنّ يجمع أكثر من مليار مستخدم.في المقابل لا مفر من أنّ يقوم بعض المستخدمين بحذف الأصدقاء نتيجة خلافات أو اختلافات في الآراء. لذا في سياق معرفة من قام بحذفكم عن فيسبوك ما عليكم سوى اللجوء إلى متصفح Who Deleted Me.هذا المتصفح بمثابة Extension لميزة موجودة في فيسبوك تتيح للمستخدمين معرفة من حذفهم. واللافت أنّ هذا المتصفح يحدد إذا ما قام الفرد بحذف شخص آخر أو حتى الأشخاص الذين ألغوا حساباتهم على فيسبوك.الجدير ذكره، أنّ Who Deleted Me متوفر على متصفحات الإنترنت كروم وفايرفوكس وكذلك على آندرويد وأجهزة أبل المحمولة.