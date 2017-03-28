حيلة ذكية لتنظيف الميكروويف من دون أيّ مجهود!

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بات الميكروويف في أيامنا هذه حاجة لابد منها في كلّ منزل إنّ كان لتسخين الطعام أو لطهي الوجبات السريعة.ولكن مع الاستخدامات المتكررة لهذا الجهاز ستضطرون إلى تنظيفه بشكل منتظم تفادياً لتكدس الجراثيم والأوساخ وهذا الأمر ليس سهلاً نظراً لصعوبة الوصول إلى كلّ زواياه.في هذا السياق لا بد من اللجوء إلى حيلة ذكية جداً انتشرت مؤخراً عبر منتديات الطبخ ومواقع التواصل الاجتماعي تقضي بوضع كوب من المياه مع الخلّ الأبيض مع ملعقة خشبية (أو عيدان خشبية) داخل الميكروويف لمدة 10 دقائق. من شأن الملعقة أو العيدان أنّ تقي من انبعاث الخلّ في الميكروويف.بعد ذلك، قومي بمسح الميكروويف من الداخل بواسطة اسفنجة وستحصلين على جهاز نظيف.