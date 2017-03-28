أخبار فنية
28 آذار 2017
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بالصورة: محبوب العرب محمد عساف يحضّر مفاجأة لمحبيه... ما هي يا ترى؟

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بالصورة: محبوب العرب محمد عساف يحضّر مفاجأة لمحبيه... ما هي يا ترى؟
أعلن الفنان الفلسطيني ومحبوب العرب محمد عساف عن مفاجأة يحضرها لمحبيه من خلال صورة له نشرها عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وقد علّق عساف على الصورة بالقول: "شغلات ومفاجآت إلكم بالطريق يا حزركم شو توقعاتكم؟"

واللافت أنّ عساف أرفق التعليق بهاشتاغ "#ماوحشناك #البوم #Mawahashnak #album #soon" وكأنّه يلمّح لإطلاق ألبوم جديد.
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يُشار إلى أنّ محمد كان قد أطلق منذ أسبوعين تقريباً فديو كليب أغنيته الجديدة "ما وحشناك" التي حظيت بأكثر من 2 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة بلاتينيوم ريكوردز على يوتيوب.

إليكم الصورة:



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