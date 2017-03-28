بالصورة: محبوب العرب محمد عساف يحضّر مفاجأة لمحبيه... ما هي يا ترى؟

الإعلان

شغلات و مفاجآت إلكم بالطريق يا حزركم شو توقعاتكم ؟🤔😎😁 #ماوحشناك #البوم #mawahashnak #album #soon #assaf #محمد_عساف A post shared by Mohammed Assaf (@mohammedassaf89) on Mar 27, 2017 at 12:30pm PDT

أعلن الفنان الفلسطيني ومحبوب العرب محمد عساف عن مفاجأة يحضرها لمحبيه من خلال صورة له نشرها عبر حسابه الرسمي على انستغرام.وقد علّق عساف على الصورة بالقول: "شغلات ومفاجآت إلكم بالطريق يا حزركم شو توقعاتكم؟"واللافت أنّ عساف أرفق التعليق بهاشتاغ "#ماوحشناك #البوم #Mawahashnak #album #soon" وكأنّه يلمّح لإطلاق ألبوم جديد.يُشار إلى أنّ محمد كان قد أطلق منذ أسبوعين تقريباً فديو كليب أغنيته الجديدة "ما وحشناك" التي حظيت بأكثر من 2 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة بلاتينيوم ريكوردز على يوتيوب.إليكم الصورة: