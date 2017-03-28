ثلاثة ملايين نسمة بحاجة الى مساعدات غذائية عاجلة في كينيا

أعلن الصليب الاحمر الكيني عن ارتفاع عدد الكينيين الذين يحتاجون الى مساعدات غذائية عاجلة الى الضعفين في ثلاثة اشهر ليبلغ ثلاثة ملايين شخص، معربا عن القلق من عواقب الجفاف الكارثية.

وعلى غرار عدد من دول شرق افريقيا، تعاني كينيا من موجة جفاف حاد، بعد موسمي أمطار سجلا نسب متساقطات ضئيلة ضربت المحاصيل ودفعت الى ارتفاع اسعار المواد الاولية. كما بلغت نسبة التضخم 9% في شباط/ في ارتفاع هو الأعلى منذ خمس سنوات.

واوضح أمين عام الصليب الاحمر الكيني عباس غوليت في بيان ان "الوضع يتدهور يوميا، وسط ارتفاع مستمر لنسب سوء تغذية الاطفال الذين يصابون بأمراض. كما انقطعت عائدات العائلات بعد نفوق الاف رؤوس الماشية" التي تعتبر الثروة الرئيسية لدى المجموعات التي تعتاش من تربيتها.