تقارير نشرة الاخبار
28 آذار 2017
28/03/2017 12:31:43
تفاصيل خطة الكهرباء 5 محاور
LBCI News Lebanon
مبدئياً أقرّ مجلس الوزراء خطة الكهرباء بناءً لإصرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ومبدئياً تمّ الأخذ بملاحظات وزراء حزب الله والقوات اللبنانية والاشتراكي والقومي, ووزير المال علي حسن خليل.
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