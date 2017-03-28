وكأنَّ سحرُ التوافقِ يفعلُ فِعلَه...

قالا كلمتَهُما وطارا إلى القمة العربية...

أمس الموازنة واليومَ خطةُ الكهرباء... كأنَّه سحرُ التوافقِ يفعلُ فِعلَه.

أمس رئيسُ الحكومة أصرَّ على إنهاء الموازنةِ على الرَغم من النقاشات التي جعلته يخرجُ إلى مكتبه ثم يعودُ إلى الجلسة طالبًا من الوزراء الذين غادروا العودةَ إلى القاعة...

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واليوم كان إصرارٌ على إقرار خطةِ الكهرباء رُغم الملاحظاتِ التي قُدِّمَت والتي قوبِلَت بتعهُّدِ التدقيقِ والشفافية، لكنْ ما أُقِرَّ قد أُقر: الموازنةُ ستسلكُ طريقَها إلى مجلس النواب، وخطةُ الكهرباء ستسلكُ طريقَها إلى التنفيذ.

وبعد هذين الملفين الكبيرين ستكون الوُجهةُ قانونَ الانتخابات النيابية، وهذا ما سيوضَعُ في رأس الاولوياتِ بعد العودة من قمة العربية في عمَّان، وربما بعد عودة الوزير جبران باسيل من زيارته المرتقبة لاوستراليا والتي تستمر اسبوعًا، وفي الجو ، في الطريق إلى عمان، كانت هناك قمة جمعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يغب عنها الاستحقاق الانتخابي النيابي.

لكن في مقابلِ هذه الصورة التي تجهدُ في إعطاء نفحةٍ تفاؤلية بعد تلاحُقِ صُورِ الخيباتِ والإحباط، ثمة صورةٌ متمادية تتعلَّق بالإهدار والفساد الذي يفوقُ كل التوقعات والمخيِّلات، التهرُّبُ الضريبيُ الآتي من فذلكات الهِبات، هو أبرزُ إبداعات "عقل الفساد" الذي يبتكرُ كلَّ يوم فكرة ًخلَّاقة للتحايُلِ على القانونِ... بالقانون.