لبنان يهزم هونغ كونغ في تصفيات كأس آسيا

فاز منتخب لبنان 2-0 على هونغ كونغ في بيروت اليوم الثلاثاء بمستهل مشواره بتصفيات كأس آسيا لكرة القدم ٢٠١٩.

وتصدر لبنان بذلك المجموعة الثانية بينما تأجلت المباراة الثانية بين كوريا الشمالية وماليزيا لأجل غير مسمى.

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وضع محمد غدار أصحاب الضيافة في المقدمة من ضربة رأس بعد تمريرة من القائد حسن معتوق في الدقيقة 27. وبعدها بسبع دقائق ضاعف معتوق التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من غدار.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة في المجموعات الست لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات لينضموا إلى 12 منتخبا ضمنوا التأهل في وقت سابق وهم استراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان بجانب الإمارات. ولم يشارك لبنان في كأس آسيا سوى مرة واحدة عندما استضاف البطولة عام 2000.