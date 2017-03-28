بريطانيا وفرنسا تطلقان مشروعا مشتركا لتصنيع الصواريخ

وقعت باريس ولندن اتفاقا لاطلاق مشروع مشترك لتصنيع صواريخ مع مجموعة "ام بي دي اي" الاوروبية، ما يؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين رغم البريكست.

وتم التوقيع على الاتفاق في لندن بحضور وزيرة مقتنيات الدفاع البريطاني هارييت بالدوين، والمدير العام للتسلح الفرنسي لوران كولي بيون، وهو يأتي عشية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق رسميا عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

والمشروع الذي سيتم بتمويل متساو بين البلدين ينص على انتاج صاروخ مضاد للسفن واخر عابر "وهو نموذج جديد عن العمل المشترك في اطار معاهدة لانكستر هاوس"، بحسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية.

وتصل كلفة تصميم المشروع الى نحو 100 مليون يورو سيتقاسمها البلدان.