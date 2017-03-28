ترامب يلتقي السيسي في نيسان

أعلن مصدر مطلع ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع بين السادس والسابع من نيسان مع الرئيس الصيني شي غين بينغ في منتجع مار-إيه-لاغو الذي يملكه ترامب في فلوريدا.

وسيكون هذا أول اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ تولى ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.

واستضاف ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مار-إيه-لاغو في بالم بيتش بفلوريدا الشهر الماضي.