ترامب يلتقي السيسي في نيسان

أعلن مصدر مطلع ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع بين السادس والسابع من نيسان مع الرئيس الصيني شي غين بينغ في منتجع مار-إيه-لاغو الذي يملكه ترامب في فلوريدا.
وسيكون هذا أول اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ تولى ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.
واستضاف ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مار-إيه-لاغو في بالم بيتش بفلوريدا الشهر الماضي.
السيسي يلتقي ترامب في 3 نيسان
أكد البيت الأبيض ان ترامب سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض في 3 نيسان.
وأضاف البيت الأبيض في بيان أنهما سيبحثان كيفية هزيمة تنظيم داعش وجهود تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.