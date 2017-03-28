أخبار دولية
28 آذار 2017
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ترامب يلتقي السيسي في نيسان

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ترامب يلتقي السيسي في نيسان

أعلن مصدر مطلع ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع بين السادس والسابع من نيسان مع الرئيس الصيني شي غين بينغ في منتجع مار-إيه-لاغو الذي يملكه ترامب في فلوريدا.

وسيكون هذا أول اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ تولى ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.

 واستضاف ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مار-إيه-لاغو في بالم بيتش بفلوريدا الشهر الماضي.  

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السيسي يلتقي ترامب في 3 نيسان

 أكد البيت الأبيض ان ترامب سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض في 3 نيسان.

 وأضاف البيت الأبيض في بيان أنهما سيبحثان كيفية هزيمة تنظيم داعش وجهود تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

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