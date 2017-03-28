عون والحريري أثارا مع السراج قضية تغييب الامام الصدر

LBCI News Lebanon

أثار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج قضية تغيبب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

وأبدى الجانب الليبي تجاوبا، وتم الاتفاق على التواصل بين البلدين حول الموضوع.

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واستقبل عون في جناحه، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في حضور الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، ووزير الاقتصاد رائد خوري.

وتم خلال اللقاء التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما اطلع الرئيس العبادي عون والحريري على التطورات الميدانية في العراق.

واكد رئيسا الجمهورية والحكومة على حرص لبنان على تعزيز العلاقات اللبنانية- العراقية في المجالات كافة، كما تمنيا ان يعود الاستقرار والامان الى الربوع العراقية.