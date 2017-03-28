شانت جنجنيان لـ "الأنباء": الحريري لن يتخلى عن حلفائه

رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب شانت جنجنيان أن اللعب في قانون الانتخاب على حافة الهاوية قد يسقط البلاد في المحظورات السياسية والأمنية وهو ما لا يتمناه أي من الفرقاء اللبنانيين، محذرا بالتالي من مخاطر المماطلة في التوافق على القانون المختلط، لأن النسبية الكاملة أيا يكن عدد الدوائر المطروحة فيها، مرفوضة مسيحيا ومستقبليا .

ولفت جنجنيان في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية إلى أن تركيز بعض الوسائل الإعلامية على أن الرئيس سعد الحريري سيسير بالنسبية الكاملة لا يرتكز على أي معطيات واقعية، مؤكدا ان الحريري لن يُستدرج الى لعبة الإعلام المزايد وهو بالتالي لن يتخلى عن حلفائه وشركائه في مسار بناء الدولة واستعادة الثقة.