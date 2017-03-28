اشتباكات مسلحة في الليلكي وتوقيف عصابة مخدرات

وقع اشتباك عنيف مساء الثلاثاء بين قوة من استقصاء جبل لبنان و م.الشيخ وهو احد اهم الاذرع لرئيس كارتيل المخدرات في لبنان، ن. زعيتر.

وفي التفاصيل، ان قوة من استقصاء جبل لبنان وبعد مراقبة لصيقة، وتحر واستقصاء، قامت بالكمن للمطلوب م. ه . ر. زعيتر الملقب ب م .الشيخ، في منطقة الليلكي.

وعندما همت القوة بالاقتراب من الشيخ وعصابته، بادرهم باطلاق نار كثيف ما لبث ان تطور لاشتباك عنيف بعدما قام الشيخ باستقدام شبان من عصابته وحاصروا عناصر الاستقصاء من جميع الجهات بغطاء ناري، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي قام باقتحام منطقة الاشتباك واخراج القوة المحاصرة، بعدما نجحت في توقيف الشقيقين م.و م. زعيتر.

وجرى نقل م. زعيتر الى مستشفى الحياة للمعالجة وسط انتشار كبير للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.