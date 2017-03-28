عزالدين لـ"الجمهورية" عن خطة الكهرباء: ركزنا على آليّات التنفيذ ومهل استدراج العروض

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تحدّثت الوزيرة عناية عزالدين لـ"الجمهورية" عن "ملاحظات حول بعض الآليات في خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة أمس، والمهَل الزمنية المعطاة لاستدراج بعض العروض، خصوصاً في موضوع البواخر، ممّا يوجب أن تكون المهل مناسبةً مع المتطلبات ودفتر الشروط، لتتمكّن كلّ الشركات من تقديم عروضها في المناقصات من دون أيّ أفضلية لشركة على أخرى.وملاحظة أخرى تتعلّق باعتماد عقدٍ بالتراضي مع شركة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية".ولفتت الى أنّ ملاحظات الوزراء "تمحورَت حول موضوع إشراك القطاع الخاص، ومحطات التحويل، بينما بالنسبة إلى حركة أمل لم يكن التركيز على هذه الأمور، بل على آليّات التنفيذ والمهل الزمنية لاستدراج العروض".