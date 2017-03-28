حاصباني لـ"النهار": خطة الكهرباء لن تزيد العجز في الموازنة

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تتضمن خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء أمس انشاء معامل جديدة واستئجار بواخر لانتاج الطاقة، لكن الابرز فيها ادخال القطاع الخاص على خط الانتاج بموجب تعديلات أدخلت على خطة الوزير، بمسعى من وزراء "القوات اللبنانية" كما صرح نائب رئيس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني لـ"النهار" رافضا مقولة ان تكون خطة "القوات" دهست. وقال: "الخطة ليست جديدة بل استخرجت خطوطها العريضة من خطة 2010".وأوضح "ان الانتاج سيكون من حصة القطاع الخاص، وخصوصاً الانتاج من الطاقة المتجددة، وان لكل مرحلة مناقصاتها التي يعود الى مجلس الوزراء الموافقة عليها وهذا ما يضمن المتابعة الدقيقة والمراقبة".وشدد حاصباني على ان خطة الكهرباء لن تزيد العجز في الموازنة، وان الخطة الاولى التي بلغت النائب وليد جنبلاط ركزت على توفير التمويل من الخزينة في حين ان الخطة المقرة حملت المحطات العائمة وفي ما بعد الشركات المنتجة التكاليف على ان تسدد الدولة على دفعات متأخرة.وعن ضمانات التنفيذ قال "انه التوافق المبدئي على الخطة، وستتولى شركات تقديم الخدمات تفعيل الجباية عبر محاولة ضبط التعليقات على الشبكة التي تهدر ما بين 15 و20 في المئة من الطاقة، الى التخلص من اهدار تقني على الشبكة القديمة يبلغ نحو 15 في المئة".