الجامعة العربية لم تتلق رسالة الرؤساء السابقين؟!

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ذكرت مصادر ديبلوماسية لـ"الأخبار"، أنّ الوفد اللبناني الى القمة العربية برئاسة الرئيس ميشال عون لم يطلب موعداً مع أيّ من القادة، في رسالة يراد منها القول بوضوح "نحن موجودون إن كان هناك من لديه شيء ليقوله لنا".انطلاقاً من هنا، أتت استقبالات عون في مقرّ إقامته، "فالتقى كلّ من طلب موعداً. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فسيلتقيه صباح اليوم".من جهته، رد الرئيس الحريري على سؤال "الأخبار" عن تعليقه على رسالة الرؤساء السابقين الى القمة، متهكّماً: "أيّ رسالة؟ مين باعتها؟".وفي هذا الاطار تجزم مصادر الديبلوماسية أن "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أبلغت لبنان أنها لم تتلقّ الرسالة."