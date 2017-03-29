أسرار الصحف 29 - 03- 2017

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*استغرب رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني الكلام على إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة في حين أن المشروع لا يزال في لجنة فرعية في مجلس النواب.*قال أحد الناشطين السياسيّين للمديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد إن العبرة في تنفيذ قرار مجلس الشورى وردع وزير الزراعة عن قرار إقصائها وليس في صدور القرار لأن حالة محمد عبيد ماثلة أمامنا.*تجهد جمعيّات في المجتمع المدني لتوحيد جهودها وتأليف لوائح موحّدة في الانتخابات النيابيّة المقبلة وقد عقدت اجتماعاً موسّعاً أول من أمس للتباحث في الأمر.*يقال إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون علّق أمام مجلس الوزراء على إثارة الوزير علي حسن خليل مسألة مذكرة الرؤساء السابقين إلى قمّة عمان بالقول: إذا وضعت في أرشيف القمّة تعتبر كأنها لم تكن وإلا سيكون لي موقف.*أثار فريق وزاري من "لون ما" رسالة الخمسة في مجلس الوزراء، لكن ارتؤي عدم الخوض في هذا الموضوع؟*تلقى مرجع كبير نصائح فاتيكانية وفرنسية بعدم التصعيد، لضمان تمرير الانتخابات التي يُشكّل عدم اجرائها نقطة غير إيجابية لمصلحة لبنان.*تأخرت مواعيد لبنانية في قمّة عمان، لإعتبارات لم تكن مفهومة لدى الطرف الذي طلبها!*إعتبر أحد نواب تكتل "التغيير والإصلاح" أن ردود القوى السياسية على قانون باسيل ما زالت إيجابية لكن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين.*سأل أحد النواب لماذا ربط سلسلة الرتب والرواتب بقانون الإنتخاب وما دخل هذا الأمر بذاك؟*رفض مسؤول كبير التوسُّط لموظف سابق في قضية حسَّاسة تجري حولها تحقيقات قضائية.*لاحظت أوساط سياسية كثافة زيارات الوفود الأميركية والأوروبية إلى لبنان في الآونة الأخيرة مصحوبة بسخاء مالي ووعود بمشاريع متنوّعة تطال البنى التحية وتقديم مساعدات من أجل النازحين، لكن هذه الوفود تغفل الإعلان عن مساعدة لبنان في استخراج ثروته النفطية من البحر ولجم محاولات "إسرائيل" السيطرة على هذه الثروة، ما يعني أنّ المساعدات التي تقدّم إلى لبنان ليست لمساعدته بل من أجل الحؤول دون تدفق النازحين إلى أوروبا لا غير.