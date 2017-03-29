أخبار دولية
29 آذار 2017
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كوريا الشمالية تستعد لاجراء تجربة نووية جديدة

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كوريا الشمالية تستعد لاجراء تجربة نووية جديدة
افاد معهد "نورث 38" المتخصص باجراء ابحاث حول كوريا الشمالية ان صورا التقطتها اقمار اصطناعية في 25 آذار الجاري اظهرت ان النظام في هذه الدولة يستعد لاجراء تجربة نووية جديدة.    
 
وتبدو في الصور التي نشرها المعهد آليات وتجهيزات (كابلات اتصالات، مضخات مياه) في موقع بونغيي-ري في شمال هذا البلد مما يؤشر الى انه بصدد الاستعداد لاجراء تجربة نووية سادسة.    
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ولفت محللو المعهد في بيان الى ان "اجتماع هذه العوامل يشير بقوة الى استعدادات متقدمة لاجراء تجربة" نووية، لكنهم في الوقت نفسه حذروا من ان البيانات المتاحة امامهم لا تكفي للقول ان "اجراء تجربة نووية امر وشيك".
 
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