حاصباني: نتوقع ارتفاع معدل النمو لهذا العام

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ان ثمة ايجابية ومرونة تسود التعاطي داخل الحكومة "بدليل إقرار عدد من الملفات العالقة مثل الموازنة ومراسيم النفط وخطة الكهرباء، إضافة الى التعيينات والاصلاحات التي بوشر تطبيقها في بعض الوزارات ومنها وزارة الصحة"، معتبرا انها خطوات عملية من شأنها ان تنعكس على الوضع الداخلي الذي تؤدي "القوات اللبنانية" من خلاله دور الحريص والرقيب على العهد الجديد "كوننا شركاء في اطلاقه، ونجهد لتطبيق روحية هذا العهد. وهذا لا يعني ان الجميع غير حريص ايضا، لكننا حين نشعر باستعجال في المواقف نتريث ونفكر، وحين يتمّ إغفالها نذكّر بها".وأشار حاصباني لموقع Arab Economic News الى أن تلك الخطوات العملية لا تنعكس على احوال الاقتصاد الوطني الا باستعادة الثقة، "لان المناخ التوافقي الايجابي هو حقيقي، بدليل الحيوية التي تطبع عمل الحكومة وترجمت في عقد 16 اجتماعا لمناقشة الموازنة العامة قبل إقرارها."وأضاف:" لكن من جهة اخرى، يجب الإقرار بان اقتصادنا مبني على السياحة والاستثمار، وإن لم نحفّز مناخهما لن نعود الى تحقيق معدلات نمو مقبولة". ولفت الى ضرورة الاخذ في الاعتبار ان لبنان واقع في بؤرة ركود اقتصادي بسبب الحرب في المنطقة، إضافة الى الازمة الاقتصادية التي تضرب معظم دول العالم، موضحا "ان تحفيز مقومات النمو لا يكون الا بالاستقرار السياسي والامني".وأبدى تفاؤله برفع معدل النمو في النصف الثاني من السنة، "اذ باشرنا في مجلس الوزراء بتأسيس البنية التحتية القانونية والاجرائية والتنفيذية المطلوبة في انتظار الاستقرار السياسي والامني الكامل الذي يعيد السياح والمستثمرين الى لبنان". وتوقع إرتفاع معدل النمو الى ما بين 3 و4 في المئة لهذه السنة.