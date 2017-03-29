ماذا حصل تحديدا في عرسال؟ وماذا في تفاصيل هجوم النصرة؟

وإستيقظت جبهة عرسال لساعة من الوقت ليل الثلثاء - الأربعاء.
ففي الجانب اللبناني،رصدت عناصر اللواء التاسع في الجيش اللبناني تحركات مريبة وتجمعات بشريّة لمسلحي جبهة النصرة في مرتفعات بلدة عرسال وتحديداً عند نقطة وادي الخيل، وترافقت هذه التحركات مع رصد مكالمات عبر وسائل اتصال داخل صفوف المسلحين، فُهم منها أن التخطيط قائم لشنّ هجوم بعد صلاة الفجر على بلدة عرسال. كل ذلك دفع الكتيبة 95 ومدفعية الجيش الى قصف المواقع التي تحرك فيها مسلحو النصرة بأسلحة صاروخية ثقيلة.
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