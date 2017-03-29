أخبار دولية
29 آذار 2017
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الامارات تحكم بالسجن عشر سنوات على الناشط الحقوقي ناصر بن غيث

ادين بن غيث بنشر "معلومات كاذبة للاضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها
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الامارات تحكم بالسجن عشر سنوات على الناشط الحقوقي ناصر بن غيث
اعلنت منظمة العفو الدولية أن محكمة في الإمارات العربية المتحدة اصدرت اليوم حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط الحقوقي ناصر بن غيث بسبب سلسلة من التغريدات التي انتقد فيها السلطات.
 
وادين بن غيث بنشر "معلومات كاذبة للاضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها" بسبب سلسلة من التغريدات على موقع تويتر قال فيها أنه لم يحصل على محاكمة عادلة في قضية سابقة، بحسب المكتب الاقليمي للمنظمة في بيروت.
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ويأتي الحكم على بن غيث بعد اقل من اسبوعين من اعتقال احمد منصور، وهو ناشط حقوقي من بين مجموعة من خمسة نشطاء اعتقلوا في نيسان 2011 وأفرج عنهم في وقت لاحق من ذلك العام بموجب عفو رئاسي.
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