بعد بريكست... كندا تسعى الى توطيد التجارة مع بريطانيا

اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا ستسعى الى تنمية العلاقات التجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي، قائلا "المملكة المتحدة تظل صديقاً وحليفاً وشريكاً اقتصادياً، وبالطبع فإننا سنعمل مع البريطانيين اثناء الفترة الانتقالية التي بدأوها".

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وأكد ترودو ان بلاده ستواصل البحث عن طرق لخلق علاقات تجارية اقوى، وفرص لوظائف أفضل ونمو اقتصادي يعود بالنفع على البلدين.

وبريطانيا هي رابع أكبر شريك تجاري لكندا، إلا أنها ستستثنى من اتفاق التجارة بين كندا والاتحاد الاوروبي عند خروجها من الاتحاد خلال عامين.

وكانت قد أطلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم رسمياً عملية البريكست.