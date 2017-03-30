قاض يمدد تعليق العمل بمرسوم الهجرة الاميركي

ما مصير مرسوم الهجرة الاخير الذي وقعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب؟

LBCI News Lebanon

أعلن قاض فدرالي في هاواي تمديد تعليق العمل على مجمل الاراضي الاميركية بمرسوم الهجرة الاخير الذي وقعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب والذي يمنع مواطني ست دول اسلامية من السفر الى الولايات المتحدة.

الإعلان

سياتل تقاضي إدارة ترامب بسبب تهديدها مدن "الملاذ"

في سياق آخر، أقامت مدينة سياتل الأميركية دعوى على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب أمر تنفيذي أصدرته بحجب الأموال الاتحادية عن "مدن الملاذ" قائلة إنه يكاد يكون قرار إرغام اتحاديا بما يخالف الدستور.

اتهام موظفة بالخارجية الأميركية بالتواصل مع عملاء صينيين

الى ذلك، أعلن مدعون اتحاديون ان موظفة في وزارة الخارجية الأميركية مطلعة على معلومات حساسة اتُهمت بالتقاعس عن الإبلاغ عن تواصلها مع ضباط في الاستخبارات الصينية قدموا لها هدايا مقابل معلومات دبلوماسية واقتصادية.

إدارة ترامب تمضي في صفقة بيع مقاتلات إف-16 للبحرين



من جهة أخرى، ذكر مصدر في الكونغرس الأميركي إن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس باعتزامها المضي في صفقة قيمتها نحو خمسة مليارات دولار لبيع البحرين 19 مقاتلة من طراز إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن والمعدات المتصلة بها وهي صفقة تقرر تعليقها العام الماضي بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان.

وأوضح القاضي ديريك واتسون انه يجعل بذلك من القرار الموقت الذيأصدره قبل اسبوعين أمر قضائيا أوليا. ومن المتوقع ان تطعن وزارة العدل الاميركية في القرار.