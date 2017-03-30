عريضة تطالب ميلانيا ترامب بالانتقال الى البيت الابيض

عريضة سلمت الى السناتورين الديموقراطيين بيرني ساندرز واليزابيث وورن

LBCI News Lebanon

وقع أكثر من 225 الف شخص عريضة لمطالبة السيدة الاميركية الاولى ميلانيا ترامب بالانتقال للاقامة في البيت الابيض او بتكفل نفقات حراستها الباهظة.

وكتب موقعو العريضة على موقع "تشاينج.اورغ" ان "المواطنين يدفعون مبلغا باهظا جدا لتأمين حماية السيدة الاولى في برج ترامب تاور في نيويورك.

وتابع موقعو العريضة انه وفي الوقت الذي يتعين فيه تخفيف عبء الديون فان "هذه النفقات لا تعطي اي نتيجة ايجابية للبلاد ويجب التوقف عن تمويلها".



وتم تسليم العريضة الى السناتورين الديموقراطيين بيرني ساندرز واليزابيث وورن مساء الاربعاء.