أخبار دولية
30 آذار 2017
Back

ايفانكا ترامب موظفة فدرالية بدون راتب

مكتب لايفانكا ترامب في البيت الابيض
episodes
ايفانكا ترامب موظفة فدرالية بدون راتب
أعلنت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس دونالد ترامب ومستشارته انها ستصبح موظفة فدرالية بدون راتب مثلما هو حال زوجها جاريد كوشنر.
 
 والابنة البكر للرئيس لديها مكتب في البيت الابيض من دون ان تكون موظفة في الحكومة، الامر الذي اثار الكثير من الانتقادات وعلامات الاستفهام.
     
وقالت ترامب في بيان "لقد سمعت مخاوف البعض في ما خص دوري كمستشارة للرئيس (...) وسأصبح موظفة من دون راتب في البيت الابيض، تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها بقية الموظفين الفدراليين".
الإعلان

 
 وسارع البيت الابيض الى الترحيب بقرار ايفانكا ترامب "في دورها غير المسبوق كابنة اولى مستشارة للرئيس".
 
 
إقرأ أيضاً