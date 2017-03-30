القوات العراقية تقترب من جامع النوري بالموصل

غوتيريش في العراق للاطلاع على الوضع الانساني

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في وقت، وصل الامين العالم للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى العراق للاطلاع على جهود الاغاثة، مشددا على ان حماية المدنيين قد اصبحت اولوية مطلقة.ولايزال مئات الاف من المدنيين عالقين في الموصل التي استولى عليها الجهاديين في منتصف عام 2014، وافاد مسؤولون وشهود بان غارات جوية تسببت بوقوع عدد كبير من القتلى داخل المدينة خلال هذا الشهر.