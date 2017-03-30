أخبار دولية
30 آذار 2017
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القوات العراقية تقترب من جامع النوري بالموصل

القوات الخاصة وقوات الشرطة العراقية تخوض اشتباكات مع مقاتلي داعش
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القوات العراقية تقترب من جامع النوري بالموصل
خاضت القوات الخاصة وقوات الشرطة العراقية اشتباكات مع مقاتلي داعش يوم الأربعاء واقتربت أكثر من جامع النوري بغرب الموصل لتحكم بذلك قبضتها حول هذا الموقع المهم بينما شهدت بغداد هجوما انتحاريا بشاحنة ملغومة أودى بحياة 17 شخصا على الأقل.
 
غوتيريش في العراق للاطلاع على الوضع الانساني
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في وقت، وصل الامين العالم للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى العراق للاطلاع على جهود الاغاثة، مشددا على ان حماية المدنيين قد اصبحت اولوية مطلقة.
 
ولايزال مئات الاف من المدنيين عالقين في الموصل التي استولى عليها الجهاديين في منتصف عام 2014، وافاد مسؤولون وشهود بان غارات جوية تسببت بوقوع عدد كبير من القتلى داخل المدينة خلال هذا الشهر.
 
 
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