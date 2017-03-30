استراليا بدأت اجلاء السكان من جزر اجتاحها الإعصار ديبي

بدأت السلطات في استراليا إجلاء آلاف السكان المحاصرين في منتجعات بجزر في شمال شرقي البلاد اليوم مع تراجع إمدادات المياه بعد يومين على اجتياح الإعصار ديبي المنطقة.

ولا يزال عشرات الآلاف بلا كهرباء في البر الرئيسي لولاية كوينزلاند حيث أصدر مسؤولون تحذيرات جديدة بالإخلاء قبل هطول أمطار أكثر غزارة في أعقاب الإعصار المدمر.

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واجتاح الإعصار ديبي المنطقة يوم الثلاثاء كعاصفة من الدرجة الرابعة مدمرا منتجعات سياحية وخطوط كهرباء وحقول قصب وأدى إلى غلق مناجم للفحم في كوينزلاند.

وضرب الإعصار، الذي انخفضت شدته الآن إلى عاصفة مدارية، منطقة وسط الولاية قبل أن يتحرك باتجاه جنوب شرق البلاد مصحوبا برياح شديدة اجتاحت العاصمة برزبين وتسببت في فيضانات عارمة واضطرت الحكومة لاغلاق أكثر من ألفي مدرسة.