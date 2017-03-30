إصابة 25 في خروج قطار عن القضبان في الهند

أعلن متحدث باسم وزارة السكك الحديدية في الهند ان 25 شخصا على الأقل أصيبوا اليوم عندما خرج قطار ركاب عن القضبان بشمال البلاد في أحدث واقعة من نوعها ضمن سلسلة من الحوادث التي تشهدها رابع أكبر شبكة لخطوط السكك الحديدية في العالم.

وكان القطار في طريقه من مدينة جبلبور بولاية ماديا براديش بوسط الهند إلى العاصمة نيودلهي عندما خرج عن القضبان نحو الساعة الثانية صباحا في أوتار براديش.

وفي آخر حادث خطير قتل 150 شخصا عندما خرج قطار عن القضبان بولاية أوتار براديش أواخر العام الماضي.

وسجلت الهند رقما قياسيا في قتلى حوادث القطارات عام 2014 بلغ 27581 شخصا، وهي أحدث إحصائية سنوية متاحة، حيث لقي معظم هؤلاء القتلى حتفهم إما بالسقوط من قطارات أو عندما صدمتهم قطارات مسرعة.