"كبسة" بيئية لوزير البيئة... ومشاهد عن فظاعات الكوستابرافا ونهر الغدير

جولة لوزير البيئة في نهر الغدير

LBCI News Lebanon

أعلن وزير البيئة طارق الخطيب ان الوضع في نهر الغدير مزر، معتبرا أن التعديات الحاصلة هي جزء من المشكلة في نهر الغدير.



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ولفت الى أنه تم اعداد سياسة لحل مشكلة النفايات بشكل مستدام، موضحا أن الخطة الجديدة تقوم على اللامركزية. وقبيل بدء الخطيب جولته في الضاحية الجنوبية، أكد ان لديه قناعة بان المعاينة الشخصية تكشف المعاناة البيئية اكثر ، كاشفا عن نيته في تأسيس خلية ازمة لمعالجة المشكلات التي سيعاينها خلال جولته.ولفت الى أنه تم اعداد سياسة لحل مشكلة النفايات بشكل مستدام، موضحا أن الخطة الجديدة تقوم على اللامركزية.

ومن الاوزاعي، اعتبر الخطيب أن جزءا من مشكلات ميناء الهادي في الاوزاعي بسبب مغاسل الرمول ، ولفت الى أن الجولة كشفت معاناة كبيرة متراكمة، موضحا أن المسؤولية متعددة الجوانب.



من جهته، قال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الان عون: "لا نزال في النقطة الصفر بخصوص النفايات باستثناء رفعها من الشارع".



وأضاف عون: "نحن هنا نتابع قضية مطمر الكوستا برافا ونهر الغدير وما تبعها من ازمة طيور النورس ".



بدوره، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار انه لم يطرح حتى الآن اي بديل للمطامر الموقتة للنفايات ، لافتا الى أن عهد الرئيس ميشال عون يحمل بشارة أمل للبنانيين من حيث التغيير والاصلاح.



