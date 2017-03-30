طقس متقلب وعودة الامطار

طقس متقلب يبدأ اليوم ويستمر لعدة أيام مع امطار متفرقة،
والطقس لليوم وللايام المقبلة على الشكل التالي:
-الخميس ٣٠ آذار : طقس متقلب غائم جزئيا الى غائم واحتمال امطار خفيفة متفرقة موحلة قليلا خاصة في الداخل مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٦ و ٢٦ درجة
-الجمعة ٣١ آذار : طقس متقلب، انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار التقلبات الجوية وتهطل امطار خفيفة متفرقة بعد الظهر، حرارة السواحل تتراوح بين ١٣ و ٢٠ درجة
--السبت ١ نيسان: طقس متقلب، انخفاض بدرجات الحرارة وتهطل
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