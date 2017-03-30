الجولة الخامسة من محادثات جنيف...مستمرة

دخلت الجولة الخامسة من المحادثات في جنيف يومها السادس.

وفي هذا الاطار، أمل كل من نائب وزير الخارجية روسي غينادي غاتيلوف ووفد المعارضة في ان تحقق هذه الجولة تقدما يضمن استمرار محادثات السلام في المستقبل.

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هذا واوضح غاتيلوف ان المحادثات لم تتطرق الى دعوات المعارضة لتنحي الرئيس السوري بشار الاسد، لافتا الى ان هذا من اختصاص المبعوث الاممي ستافان دي ميستورا.