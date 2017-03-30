أخبار دولية
30 آذار 2017
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الجولة الخامسة من محادثات جنيف...مستمرة

الجولة الخامسة من المحادثات في جنيف تدخل يومها السادس
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الجولة الخامسة من محادثات جنيف...مستمرة

دخلت الجولة الخامسة من المحادثات في جنيف يومها السادس.

 

وفي هذا الاطار، أمل كل من نائب وزير الخارجية  روسي غينادي غاتيلوف ووفد المعارضة في ان تحقق هذه الجولة تقدما يضمن استمرار محادثات السلام في المستقبل.

 
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هذا واوضح غاتيلوف ان المحادثات لم تتطرق الى دعوات المعارضة لتنحي الرئيس السوري بشار الاسد، لافتا الى ان هذا من اختصاص المبعوث الاممي ستافان دي ميستورا.

 
في سياق متصل، اعتبرت نيكي هايلي المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة في جلسة استماع امام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، ان الرئيس الاسد يشكل عقبة امام الجهود للتوصل الى حل للازمة المستمرة منذ ست سنوات
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