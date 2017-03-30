العفو الدولية : الإمارات تعاقب معارضا بالسجن عشرة أعوام

قضت محكمة إماراتية بالسجن عشرة أعوام على أستاذ جامعي معارض لنشاطه السياسي على الانترنت واصفة الإجراء بأنه انتهاك لحرية التعبير، وافادت منظمة العفو الدولية انه المعارض البارز ناصر بن غيث.

الإعلان

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن حيثيات الحكم أن العقوبة بتهمة التواصل مع التنظيمات السرية التابعة لجماعة 'الإخوان' وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور ومقالات مسيئة لرموز الدولة وسياساتها الداخلية والخارجية بما يسيء إلى علاقاتها مع دولة عربية شقيقة.

ووصفت منظمة العفو الحكم بالسخيف وبانه يثبت ان من يجرؤ على التحدث بما يدور في خلده بحرية في الإمارات اليوم يخاطر بعقوبة شديدة.