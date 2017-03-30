مصر تحتفل باستخراج أكبر قطعة خشبية من مركب خوفو

عرض لوح خشبي طوله 26 مترا في موقع اكتشاف مراكب الشمس للملك خوفو في مصر.

ويُعتقد أن المركب، وهو الثاني من نوعه الذي يتم العثور عليه في الموقع قرب الهرم الأكبر في الجيزة، شُيد للملك خوفو الذي حكم مصر في عهد الأسرة الرابعة.

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وكشف أثريون حتى الآن 700 قطعة في موقع مراكب الشمس التي شُيِدت قبل 4500 عام.

ويتم التحكم في درجات الحرارة داخل مركز الحفظ لمحاكاة درجة حرارة المركب عندما كان مدفونا تحت الأرض وهي تقنية تستخدم لتجنب وقوع المزيد من الأضرار للقطع المستخرجة.

ودفن المركبان بالقرب من أكبر هرم بين الأهرامات الثلاثة في الجيزة حيث ساد اعتقاد أن الملك سيستخدمهما في الحياة الآخرة.