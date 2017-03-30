عون زار نهر الاردن: كلمتي عبّرت عن وجدان كل لبناني

غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، مطار الملكة علياء الدولي في عمان، متوجهاً والوفد المرافق الى بيروت بعد ترؤسه وفد لبنان الى الدورة الـ28 للقمة العربية.



وكان الرئيس عون قد غادر في التاسعة صباحاً مقر اقامته في البحر الميت وتوجه الى منطقة المغطس الاثرية الدينية حيث تعمّد السيد المسيح بمياه نهر الاردن. وكان في استقبال رئيس الجمهورية وزيرة السياحة الاردنية السيدة لينا عنّاب والسفير الاردني لدى لبنان نبيل مصاروة والمدير العام المساعد لهيئة موقع المغطس المهندس رستم ماكجيان الذي قدّم الى الرئيس عون والوفد المرافق شرحاً مستفيضاً عن الموقع وقيمته الروحية والاثرية والدينية والذي تكرّس معلماً دينياً وسياحياً وقد زاره ثلاثة بابوات هم: القديس البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتس الـ16 والبابا فرنسيس.

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وكتب عون على السجل الذهبي في موقع المغطس في نهر الاْردن :"منذ الفي عام، وطأت اقدام السيد المسيح هذه الارض وفي مياهها تعمد اشارة ببداية رسالته التي حملت معاهدة المحبة بين البشر والتي تؤشر الى السلام الدائم بينهم."



وعرض ماكجيان لما يتميز به هذا الموقع الذي يمرّ فيه نهر الاردن، ثم جال الرئيس عون وصحبه في ارجائه ودوّن في سجله الذهبي العبارة الآتية: "منذ الفي عام وطأت اقدام السيد المسيح هذه الارض وفيها تعمّد، اشارة الى بدء رسالته التي حملت معاهدة المحبة بين البشر والتي تؤشر الى السلام الدائم بينهم".

