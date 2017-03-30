بالصور: موجة غضب كبيرة بسبب إعلامية تختار عاملة أجنبية على طريقة التسوّق

موجة غضب كبيرة من قبل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الّذين اتهموها بالعنصريّة

LBCI News Lebanon

يوم نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صور عبر تطبيق سناب شات لاختيار عاملة أجنبية جديدة لمنزلها، لم تكن تعلم أنها ستتصدر العناوين بتعليقها "إنسوا الأناقة يشتغل عليها".

وقد أثارت صور إستعراض مجموعة من العاملات الأجنبيات للاختيار بينهن على طريقة التسوّق موجة غضب كبيرة من قبل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الّذين اتهموا علا بالعنصريّة.

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وبعد الإنتقادات اللاذعة الّتي تعرّضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدّمت الإعلامية علا فارس باعتذار في تغريدةٍ جاء فيها "رغم حسن النية اعتذر بعمق عن ما اثاره نشر الموضوع استياء لدى البعض ومن يعرفني يعرف جيدا صدق وأصالة انتمائي للإنسان دون النظر للعرق والجنسية".