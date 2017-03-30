عملية أمنية لشعبة المعلومات وتوقيف احد المنتمين لداعش

تمكنت قوة خاصة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في عملية امنية من توقيف المدعو:
- ح. ا. (مواليد عام 1991، لبناني) في منطقة الشمال، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة.
وأشارت الى أنه بالتحقيق معه اعترف بانه:
- يحمل فكر تنظيم داعش من خلال تواصله مع كوادر في التنظيم في سوريا -الرقة ومن خلال متابعته للمواد الاعلامية التي ينشرها التنظيم.
- قام بانشاء قنوات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي روّج من خلالهالتنظيم داعش.
- زوّد بعض كوادر التنظيم بتقنيات تستخدم في التواصل الآمن.
- تم ربطه بعدد من مسؤولي الهجرة في تنظيم داعش.
- عمل على تسهيل انتقال اشخاص اجانب للالتحاق بالتنظيم في سوريا.
- طُلب منه تنفيذ أعمال امنية في لبنان لكنه طلب المغادرة الى الرقة.
- نسَّق للالتحاق بالتنظيم في الرقة واقنع آخرين بالذهاب معه.
ولفتت الى انه تمت احالته الى القضاء المختص.