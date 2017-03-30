أمن وقضاء
30 آذار 2017
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عملية أمنية لشعبة المعلومات وتوقيف احد المنتمين لداعش

بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
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عملية أمنية لشعبة المعلومات وتوقيف احد المنتمين لداعش
تمكنت قوة خاصة من شعبة المعلومات في  قوى الأمن الداخلي في عملية امنية من توقيف المدعو:
-  ح. ا. (مواليد عام 1991، لبناني) في منطقة الشمال، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة.

وأشارت الى أنه بالتحقيق معه اعترف بانه:

-    يحمل فكر تنظيم داعش من خلال تواصله مع كوادر في التنظيم في سوريا -الرقة ومن خلال متابعته للمواد الاعلامية التي ينشرها التنظيم.
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-    قام بانشاء قنوات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي روّج من خلالهالتنظيم داعش.

-    زوّد بعض كوادر التنظيم بتقنيات تستخدم في التواصل الآمن.

-    تم ربطه بعدد من مسؤولي الهجرة في تنظيم داعش.

-    عمل على تسهيل انتقال اشخاص اجانب للالتحاق بالتنظيم في سوريا.

-    طُلب منه تنفيذ أعمال امنية في لبنان لكنه طلب المغادرة الى الرقة.

-    نسَّق للالتحاق بالتنظيم في الرقة واقنع آخرين بالذهاب معه.



ولفتت الى انه تمت احالته الى القضاء المختص.
 
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