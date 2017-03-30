عملية أمنية لشعبة المعلومات وتوقيف احد المنتمين لداعش

تمكنت قوة خاصة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في عملية امنية من توقيف المدعو:

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- ح. ا. (مواليد عام 1991، لبناني) في منطقة الشمال، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة.وأشارت الى أنه بالتحقيق معه اعترف بانه:- يحمل فكر تنظيم داعش من خلال تواصله مع كوادر في التنظيم في سوريا -الرقة ومن خلال متابعته للمواد الاعلامية التي ينشرها التنظيم.- قام بانشاء قنوات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي روّج من خلالهالتنظيم داعش.- زوّد بعض كوادر التنظيم بتقنيات تستخدم في التواصل الآمن.- تم ربطه بعدد من مسؤولي الهجرة في تنظيم داعش.- عمل على تسهيل انتقال اشخاص اجانب للالتحاق بالتنظيم في سوريا.- طُلب منه تنفيذ أعمال امنية في لبنان لكنه طلب المغادرة الى الرقة.- نسَّق للالتحاق بالتنظيم في الرقة واقنع آخرين بالذهاب معه.ولفتت الى انه تمت احالته الى القضاء المختص.