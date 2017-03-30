من قصدت نادين الراسي بعبارة "عربش عا ضهر حمار"؟

من قصدت نادين الراسي في تغريدتها هذه؟

LBCI News Lebanon

لا تزال تبعيات حلقة برنامج "لهون وبس" الّذي استضاف الممثلة نادين الراسي مستمرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأبرزها إنتقادها للفنان جاد خليفة بسبب أغنية "فوتت الغول".

وكتبت انادين الراسي في تغريدةٍ على تويتر " في واحد عربَش عا ضهر حمار قام فكَّر حالو خِيَّال وحاطِط عينو عالحصان". وختمت تغريدتها بوسم #خليفة_سَخيفة ما أثار الشكوك أنها إختارت الردّ على منشور الفنان دون تسميته، فمن قصدت نادين الراسي في تغريدتها هذه؟

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وكان جاد خليفة قد كتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منشوراً ردّ فيه على إنتقادات الممثلة نادين الراسي بالقول " نادين الراسي منيح انك صرتي تعرفيني اكيد ما نسيتي اسمي رح تضلك تتذكري عطول.Goal 1.0 يعني شو بدك بالحكي انت وخيك بتبيضو الوج". وأضاف "يا بنت الراسي طلعي من راسي".