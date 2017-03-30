نزار فرنسيس ويوسف الخال يحوّلان تعثّر الرئيس عون إلى أبياتٍ شعريّة

علّق كلّ من نزار فرنسيس ويوسف الخال على طريقته

LBCI News Lebanon

من بين النجوم الّذين غرّدوا وعلّقوا على انتشار فيديو تعثّر رئيس الجمهورية ميشال عون أثناء مشاركته في القمة العربية الـ28، نالت تغريدة الشاعر نزار فرنسيس روّاجاً كبيراً، فماذا كتب؟

في التفاصيل، أهدى الشاعر نزار فرنسيس رئيس الجمهورية ميشال عون أبيات شعرٍ وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتب " محروس ما يْهمَّك يا بَيّ الكلّ، نسر البطولة مْنعرفو مينو، وْع الأرض مهما يْغطّ بدّو يْضلّ، أعلا من نْجوم السما جْبينو".

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أمّا قصيدة الممثل يوسف الخال فكانت موجّهة إلى " كل المهضومين اللي علّقوا على سقطة فخامة الرئيس" بحسب قوله. وجاء فيها "بحروفهن المسمّمة الملياني كره، بحبرهن الأسود من قلبهن الأزرق، ع وراقهن المسطّحة متل عقولهن، مملكتهن من شمع... ما بيعرفوا انو النحل، هوي اللي رح يدوبهن، ويزتّهن بآخرة كلها تراب ووحل، مساحتها صغيرة قدّهن.. ما فيها غير العتم".

محروس ما يْهمَّك يا بَيّ الكلّ../

نسر البطولة مْنعرفو مينو../

وْع الأرض مهما يْغطّ بدّو يْضلّ../

أعلا من نْجوم السما جْبينو../ pic.twitter.com/Y4aBluG91i — Nizar Francis (@NizarFrancis1) March 29, 2017