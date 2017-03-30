حسن خليل: "السلسلة" ستدخل ضمن الموازنة

مؤتمر صحافي لوزير المال

LBCI News Lebanon

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أكد وزير المال علي حسن خليل ان سلسلة الرتب والرواتب بنفقاتها ووارداتها ستدخل ضمن الموازنة فور اقرارها، مشددا على انه لم يخف اي عجز او انفاق في هذه الموازنة.ولفت حسن خليل، في مؤتمر صحافي الى أن الموازنة تستند الى تحسين الجباية وليس تحميل الناس اعباء ضريبية، وقال:"اضفنا اجراءات اخرى لتحسين اداء الجمارك وتحويل اموال المرفأ الى الخزينة...ولم يتم وضع اي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.".وأوضح أن الموازنات المقبلة سوف تستند الى مكافحة الهدر والفساد وزيادة الاستثمار، مشيرا الى أنه سيعرض خطة لذلك خلال شهرين.ولفت الى أن هناك امكانية لاعادة النظر في الاجراءات الضريبية التي ستناقش في مجلس النواب.وكان حسن خليل قد أعلن لرويترز انه يهدف لخفض العجز في موازنة السنة المالية الجديدة إلى 8.7 بالمئة مقابل 9.3 بالمئة قبل عام.