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30 آذار 2017
30/03/2017 06:16:58
حسن خليل: الموازنة تستند الى تحسين الجباية وليس تحميل الناس اعباء ضريبية واضفنا اجراءات اخرى لتحسين اداء الجمارك وتحويل اموال المرفأ الى الخزينة
حسن خليل: الموازنة تستند الى تحسين الجباية وليس تحميل الناس اعباء ضريبية واضفنا اجراءات اخرى لتحسين اداء الجمارك وتحويل اموال المرفأ الى الخزينة
LBCI News Lebanon
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