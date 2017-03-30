فيديو حصد أكثر من 800 ألف مشاهدة... عريس يفاجئ زوجته في الزفاف ويبكي الحضور!

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حصد فيديو لسيدة وهي تؤدي الرقصة الأولى في حفل زفافها مع ابنها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر من 800 ألف مشاهدة على الانترنت.ويذكر أن الصبي أليكس ديترل، من إلمينستر- انكلترا، يعاني من شلل دماغي حاد وكانت والدته جوأتريل دائماً تحلم بأن يشاركها الرقص في زفافها.والملفت هو أن زوج الوالدة الذي يدعى مارتن فاجأها يوم الزفاف، إذ إنه كان سراً قد صنع رسناً، حبل مصمم من الجلد، مناسباً لأليكس البالغ من العمر 13 عاماً، كي يستطيعوا حمله لتأدية الرقصة الأولى مع والدته.وكان مارتن قد اختار أغنية كولدبلاي "Yellow" التي كانت زوجته تغنيها لابنها عندما كان طفلاً لهذه المناسبة.ويجب التنويه الى أن هذه المفاجأة قد أثّرت كثيراً بالحضور فانهمروا بالبكاء.اليكم الفيديو: