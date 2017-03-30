كريستيانو رونالدو يحتفل بإطلاق إسمه على مطار في البرتغال... ما الذي أثار سخرية رواد الانترنت؟

كرّمت السلطات في جزيرة ماديرا البرتغالية ابنها لاعب كرة القدم ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يوم الأربعاء، إذ غيّرت إسم مطارها من مطار ماديرا إلى مطار كريستيانو رونالدو.

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وخلال مراسم الاحتفال، اتّجهت الأنظار نحو تمثال برونزي لرونالدو بعدما كشفت عنه إدارة المطار، فلاقى كمًا هائلاً من السخرية والانتقادات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال روّاد الانترنت إن هذا التمثال لا يشبه ملامح رونالدو الحقيقية، في حين أنه لاقى استحسان مشجعي النجم البرتغالي.

وسرعان ما بدأت صور للاعب كرة القدم المعدّلة ببرنامج فوتوشوب تنتشر على الانترنت للسخرية من الخطأ الذي ارتكبه صانع التمثال.

ويذكر أن عدداً كبيراً من محبي رونالدو قد حضروا الاحتفال إلى جانب والدته ونجله وصديقته جورجينا رودريغيز.

ويجب التنويه الى أن مطار ماديرا ليس المكان الأول الذي يحمل اسم رونالدو، إذ إن الأخير كان قد افتتح في وقت سابق فندقًا ومتحفاً يحملان اسمه وكليهما في مسقط رأسه ماديرا.

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