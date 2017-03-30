سيدة تعاني من مرض نادر... يحوّل لون بولها إلى الأسود ويصيب عضلات جسمها!

اكتشفت السيدة البريطانية جيما غولتبي أنها تعاني من مرض نادر يصيب أنزيمات الجسم ويجعلها غير قادرة على التحرّك.

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وتعاني جيما، وهي ممرضة سابقة، من VLCAD deficiency وهو غياب الأنزيمات الضرورية لتحطيم سلسلة الدهون وتحويلها إلى طاقة.

وبسبب هذا المرض، الذي يصيب شخصًا واحدًا بين 140 ألف شخص، يحوّل جسم جيما الدهون إلى عضلاتها في كل مرة تمارس فيها التمارين الرياضية او تشعر بالتوتر.

واكتشفت جيما حالتها هذه عام 2012 بعد أن شعرت بحزن كبير جراء وفاة جدها، الأمر الذي حوّل لون بولها إلى الأسود وجعلها غير قادرة على السير لمدة أسبوعين.

وبعد تشخيص المرض، قال الطبيب لها إنه عليها تناول الأدوية بشكل دائم لبقية حياتها كما أعلمها أنه عليها استخدام الكرسي المتحرك لأن المرض يؤدي إلى تدمير عضلاتها.

بالإضافة إلى ذلك، تتّبع جيما نظامًا غذائيا يتخلله أطعمة قليلة الدسم ونسبة عالية من الكاربوهيدرات، ويقوم زوجها برعايتها.

وقالت السيدة في مقابلة لها إن مرضها قد بدّل حياتها بشكل جذري بعد أن كانت لا تكف عن الحركة طوال الوقت.





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