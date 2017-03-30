رجل يعيش مع عنق متورّم منذ 13 سنة... يضع اللوم على الطبيب!

يعيش الرجل الصيني وانغ زيكساينغ الذي يبلغ من العمر 55 عامًا مع رقبة متورمة بشكل كبير منذ 13 سنة.

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وتوجّه وانغ منذ 13 عاماً إلى طبيب ليتلقّى العلاج اللازم بعد أن تعرّض لإصابة في العمل تسببت له بآلام شديدة في عنقه.

ووصف له طبيب حينها العلاج الهورموني، وهو علاج يعتمد على الهورمونات ويتمّ وصفه عادةً للمرضى المصابين بالسرطان.

ويعتقد ولنغ أن هذا النوع من العلاج ولّد ردة فعل سيئة للدواء في جسمه ما أدى إلى انتفاخ حجم عنقه بشكل كبير ليصبح ضعف حجمه الطبيعي (30 سم).

ووقعت الحادثة التي تعرض لها وانغ في مكان عمله سنة 2004 في مقاطعة جيلين في شمال شرقي الصين ولكن بدأ عنقه بالتورّم في 2005 بعد أن بدأ يخضع للعلاج الهورموني.

وللتخلّص من هذا الورم، يحتاج وانغ للخضوع لعملية جراحية لكن كلفتها عالية جدًا ولا تستطيع عائلته تحمّلها.

ويذكر أن تورّم عنق وانغ لا يشكّل أي خطر على صحّته لأنه شحمي أي ورم ناتج عن نمو مفرط في الخلايا الدهنية.