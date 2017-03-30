ايطاليا توقف 3 اشخاص لشبهات ارهاب في البندقية

الشرطة الايطالية تعلن توقيف ثلاثة رجال

LBCI News Lebanon

أعلنت الشرطة الايطالية الخميس توقيف ثلاثة رجال يتحدرون من كوسوفو في البندقية للاشتباه في تخطيطهم لاعتداءات في هذه المدينة.

كما أوقفت الشرطة شخصا رابعا قاصرا في مداهمات أجرتها وحدات نخبة في 12 موقعا في وسط البندقية التاريخي، بحسب بيانها، بعد التأكد من "التشدد الديني" للمشتبه بهم "المتحدرين جميعا من كوسوفو".

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وأفاد موقع صحيفة "لا ريبوبليكا" ان الشرطة تتنصت على هؤلاء منذ أشهر وسجلت لهم أحاديث هاتفية "أشادت" باعتداء لندن الذي أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص في 22 آذار.

كذلك عبر عدد منهم عن إرادة القتال في سوريا في صفوف الجماعات الاسلامية، بحسب المصدر.



