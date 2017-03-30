متحوّل جنسياً ينشر صوره قبل وبعد العملية... ما هدفه من ذلك؟

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نشر شاب، متحوّل جنسياً، مجموعة من الصور له قبل خضوعه للعملية الجراحية وبعدها التي غيّرت حياته على حسابه الشخصي على انستغرام، وأراد من خلال هذه الخطوة أن يسلّط الضوء على أن رحلة الشخص قد تتغيّر.ولفت الموسيقي جايمي ويلسون، الذي تحوّل جنسياً من فتاة الى رجل، على انستغرام الى أن الكثير من الناس لم يتقبّلوا في البداية هذا التحوّل الذي أجراه في سن الـ 18 عاماً.وأشار جايمي، وهو من الولايات المتحدة، الى أن عائلته قد تخلّت عنه تماماً بسبب هذه الخطوة.ويذكر أن صور جايمي قد لاقت إعجاب آلاف المتابعين على انستغرام.اليكم صور هذا الشاب قبل التحوّل وبعده