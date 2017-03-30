منوعات
30 آذار 2017
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متحوّل جنسياً ينشر صوره قبل وبعد العملية... ما هدفه من ذلك؟

متحوّل جنسياً ينشر صوره قبل وبعد العملية
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متحوّل جنسياً ينشر صوره قبل وبعد العملية... ما هدفه من ذلك؟

نشر شاب، متحوّل جنسياً، مجموعة من الصور له قبل خضوعه للعملية الجراحية وبعدها التي غيّرت حياته على حسابه الشخصي على انستغرام، وأراد من خلال هذه الخطوة أن يسلّط الضوء على أن رحلة الشخص قد تتغيّر.

ولفت الموسيقي جايمي ويلسون، الذي تحوّل جنسياً من فتاة الى رجل، على انستغرام الى أن الكثير من الناس لم يتقبّلوا في البداية هذا التحوّل الذي أجراه في سن الـ 18 عاماً.
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وأشار جايمي، وهو من الولايات المتحدة، الى أن عائلته قد تخلّت عنه تماماً بسبب هذه الخطوة.

ويذكر أن صور جايمي قد لاقت إعجاب آلاف المتابعين على انستغرام.

اليكم صور هذا الشاب قبل التحوّل وبعده


 

DONT JUDGE A BOOK BY ITS COVER. I am posting this picture to show that not everyone has to show "signs" to be transgender. You don't have to pass a test to prove you're trans...and you sure as hell don't need ANYONES approval but your own. This life is about finding yourself and becoming YOU. No one's journey is the same...so stop comparing yourself to others. When I came out people refused to believe I was a man because of how "Feminine" I presented for 18 years. So why am I posting this comparison? Because I want people to see it doesn't matter what some LOOKS like...if someone has the guts to tell you "I'm transgender" "I'm gay" "I'm bisexual" anything like that PLEASE BELIEVE them and be there for them because stereotypes need to be broken. #ftm #transman #transgender #transguy #transisbeautiful #trans #femaletomale #lgbtpride #polysexual #saga #genderfluid #queer #bisexual #noh8 #lgbt #gay #lesbian #loveislove #transformation #pride #blueeyes #beforeandafter #transpride #selflove #bodypositivity #loveyourself #vitamint #progress

A post shared by Jaimie Wilson (@tboy61915) on



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