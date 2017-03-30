عائلة أميركية تقاضي السلطات بعد رفض تسمية ابنتها "الله"

رفع زوجان أميركيان دعوى قضائية ضد السلطات في ولاية جورجيا بسبب منعهما من إعطاء ابنتهما كنية "الله".

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ورفضت وزارة الصحة الأميركية إعطاء شهادة ميلاد للطفلة البالغة من العمر 22 شهرًا لأن الكنية يجب ان تكون مثل كنية الوالدة او مثل كنية الوالدة او كنية تجمع بين الإثنين بحسب قانون الولاية.

وتقدم الزوجان إليزابيث هاندي وبلاك ووك بشكوى للإتحاد الأميركي للحريات المدنية في ولاية جورجيا الذي تولّى بدوره رفع دعوى قضائية نيابة عنهما.

واستنكر الإتحاد قرار السلطات لأن عدم حصول الطفلة على وثيقة ولادة يمنعها من الحصول على رقم في الضمان الإجتماعي.

وقال الوالدان إنهما اختارا هذه الكنية لأنه اسم نبيل وأضافا أن قرار الولاية ليس منصفًا لطفلتهما وأنه ينتهك حريتهما في اختيار الإسم الذي يريدون إعطاءه لطفلتهما.

وتلقى الوالدان رسالة من السلطات ذُكر فيها أنه بإمكانهما تغيير كنية ابنتهما عبر تقديم عريضة إلى المحكمة العليا.

وذكرت الدعوى القضائية أن للزوجان ابنًا يدعى "بارع علي الله".