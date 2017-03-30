"الوفاء للمقاومة": النسبية الكاملة تمنح فرصا متساوية امام جميع المكونات

الإعلان

اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "القوى السياسية استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب، وبات لزاما على الجميع التوافق خلال الايام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية التي تكرس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتحقق صحة التمثيل وعدالته وفعاليته وشموليته."وأكدت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي أن المصلحة الوطنية لكل مكونات البلاد تقتضي مقاربة وطنية مترفعه عن تفاصيل الاعداد والاحجام التي لم تكن يوما تشكل ضمانا لأي مكون من المكونات، لافتة الى أن النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتمنح فرصا متساوية امام جميع المكونات خصوصا مع التزام المناصفة.وشددت على وجوب الاسراع في إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي مرفقا بقطع الحساب من أجل أن تباشر لجنة المال والموازنة مناقشتهما معا ومن ثم احالتهما مع تقريرها الى الهيئة العامة للمجلس.وأكدت الكتلة أن اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام هو حق مشروع للموظفين والمستخدمين والأجراء والمتقاعدين، لا يجوز التقاعس أو التأخر في إقراره وإيفائه، ومن شأنه أن يسهم في تحقيق التوزان والامن الاجتماعي، وخفض عجز الموازنة.