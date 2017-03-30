غرائب وطرائف
30 آذار 2017
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طفل يتعرّض لهجوم من قبل طيور النورس...ما هو السبب؟

تعرض طفل بريطاني إلى هجوم من قبل مجموعة من طيور النورس عندما كان بتناول كعكة
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طفل يتعرّض لهجوم من قبل طيور النورس...ما هو السبب؟

تعرّض الطفل البريطاني توماس ويست إلى هجوم من قبل مجموعة من طيور النورس عندما كان يتنزّه برفقة والده في بلدة ديفون.

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وفي التفاصيل، كان توماس يتناول كعكة عندما تفاجأ بطائر نورس ينقضّ عليه فوقع الطعام على الأرض ومن ثم انضمت 4 طيور أخرى للطائر الذي هاجمه.

وتسبب هجوم الطيور بجرح يد توماس ممّا اضطر والده إلى نقله إلى المستشفى ليتم معالجته.

وقال والد الصبي في مقابلة له إن ما حصل مع توماس كان مرعبًا وأضاف أنه لن يسمح لنجله أن يتناول الطعام في الخارج بعد اليوم خوفًا من أن تتكرر هذه الحادثة.

وبعد ما حصل مع توماس، أبلغ عدد كبير من سكان البلدة عن تعرّضهم لهجوم من قبل طيور النورس على مواقع التواصل الاجتماعي بسب الطعام أيضًا.

وطلب السكان من السلطات اتّخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهم من هذا الخطر وكان عمدة ديفون قد أعلن في وقت سابق عن فرض غرامة مالية لكل شخص يقوم بإطعام طيور النورس.

 
A seagull in Plymouth, Devon, with a doughnut in its mouth in what appears to be an issue
 
Thomas' doughnut was knocked out of his hand before a flock of birds dive-bombed him
 





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