ما علاقة مشاهدة الأفلام الإباحية بالشعور بالرضا لدى الرجال؟

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لفتت دراسة الى أن الرجال الذين يشاهدون الكثير من المواد الإباحية هم أكثر عرضة للشعور بعدم الرضا في علاقاتهم مع الشريك.ويذكر أن هذه الدراسة الجديدة من جامعة إنديانا وجامعة هاواي، Mānoa، أجريت على أكثر من 50 ألف شخص، كما تمّ نشرها أيضاً في Human Communication Research.ووجدت هذه الدراسة وجود علاقة بين مشاهدة الإباحية وشعور الرجال بعدم الرضا في علاقاتهم، ومن المثير للاهتمام أنها لم تعثر على مثل هذا الارتباط في ما يتعلّق بالنساء.وأوضحت الدراسة أيضاً أن الفرد قد لا يعلم أن هذا هو السبب لعدم شعوره بالرضا في العلاقة.